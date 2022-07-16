Serinlemek için sulama kanalına giren kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 26 yaşındaki Mehmet Uğurlu'nun cesedi bulundu.
3. Sayfa 16.07.2022, 20:24
İncesu köyü yakınlarındaki Gözdere sulama kanalına giren Uğurlu, akıntıya kapılarak gözden uzaklaştı.
Beraberindeki arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gözdere kanalının bulunduğu yere gelen ekipler, bot ve dalgıçlarla arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, Uğurlu'nun cansız bedenine ulaştı.
Uğurlu'nun cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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