Serinlemek için şelaleye giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
Hatay'da şelaleye girdikten bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.
3. Sayfa 25.06.2022, 09:12
Hatay'ın İskenderun ilçesinde serinlemek için şelaleye giren çocuk boğuldu.
Bekbele Mahallesi'ndeki şelaleye giren Furkan Tat (15), bir süre sonra gözden kayboldu.
Suda arama çalışması yapan vatandaşlar, çocuğun cansız bedenini buldu.
Furkan Tat'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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