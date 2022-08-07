Serinlemek için baraj gölüne giren çocuk öldü
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
3. Sayfa 07.08.2022, 15:57
Alınan bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte Kengerli Mahallesi'nde hayvan otlatan Suriye uyruklu Ahmet Elderviş, serinlemek için Kuruçay Baraj Gölü'ne girdi.
Elderviş'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşı 112 Acil'den yardım istedi.
Olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK). AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Elderviş'in cansız bedenine ulaşıldı.
29
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Beşiktaş
|1
|3
|3. Gaziantep FK
|1
|1
|4. Sivasspor
|1
|1
|5. Adana Demirspor
|0
|0
|6. Alanyaspor
|0
|0
|7. Ankaragücü
|0
|0
|8. Antalyaspor
|0
|0
|9. Karagümrük
|0
|0
|10. Fenerbahçe
|0
|0
|11. Galatasaray
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. Kayserispor
|1
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Leeds United
|1
|3
|6. Chelsea
|1
|3
|7. Fulham
|1
|1
|8. Liverpool
|1
|1
|9. Brentford
|1
|1
|10. Brighton
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. M.City
|0
|0
|13. M. United
|1
|1
|14. West Ham United
|0
|0
|15. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|16. Everton
|1
|0
|17. Aston Villa
|1
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. Nottingham Forest
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0