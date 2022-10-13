Şehrin ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş etti

Mithatpaşa Mahallesi Ulu Sokak'ta kız arkadaşıyla aralarında sorun olduğu iddia edilen T.T, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliye "teslim ol" çağrısı yaptı.

Bu sırada etrafa ateş etmeye devam eden zanlı, tüfeği tutukluk yapınca polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan T.T, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.