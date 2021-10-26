Scooter kazası ölümle bitti

Ümraniye'de scooter kullanırken yola savrulan kadının, İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde elektrikli scooter ile ilerleyen İlknur A., yanından geçtiği sırada park halindeki 34 GD 6333 plakalı ticari aracın sürücüsünün kapıyı açarak kendisine çarpmasıyla yola savruldu. İlknur A., bu sırada yoldan geçen İETT'ye bağlı 34 GA 2772 plakalı Özel Halk Otobüsünün altına girdi.

Ağır yaralanan ve ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İlknur A. burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından, otobüs şoförü M.Y. ve ticari aracın sürücüsü R.Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Ticari aracın sürücüsü R.Ö. emniyetteki ifadesinde, Alemdağ Caddesi'ndeki bir işletmede mobilya ustası olarak çalıştığını, aracını iş yerinin önüne park ettiğini, bir süre araç içerisindeki ihtiyacı olan malzemeleri aldığını anlatarak, kontrol amaçlı çevresine baktıktan sonra bir şey göremeyince kapıyı açtığını, bu sırada hızlı bir şeyin kapısına çarptığını, normalin üzerinde bir hızla gelen İETT otobüsünün de aracının kapısına çarpan kadına çarptığını söyledi.

Kazanın ardından aracından çıkarak İETT otobüsünün yanına koştuğunu ve cama vurarak şoförden aracı geri almasını istediğini söyleyen şüpheli R.Ö, "Kadını otobüsün altından çekerek ben çıkardım. Benden başka yardım etmeye çalışan kimse yoktu. Sonra kalabalık geldi. Ben kadının başında durdum, konuşmaya çalıştım. İETT otobüsünün hızlı bir şekilde seyretmesinden dolayı kazanın sonucu ağırlaşmıştır. Kadın yalnızca benim kapıma çarpmış olmakla kalsaydı kesinlikle ölmezdi. Olay nedeniyle üzgünüm. Kazadan sonra kadının hayatta kalması için elimden gelen her şeyi yaptım. İETT sürücüsünden aynı duyarlılığı göremedim. Kusurumun olduğunu düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Otobüs şoförü M.Y ise ifadesinde, yolun sağında park halindeki aracın aniden açılan kapısının, scooter kullanan kadına çarptığını belirterek, çarpma sonucu kadının otobüsün önüne düştüğünü, kendisinin frene bastığını ancak hemen duramadığın aktardı. Sürücü M.Y, kadını yaralı durumda görünce 112'yi arayıp bilgi verdiğini, çevredekilerin yardımıyla kadını otobüsün altından çıkardıklarını söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.Y, serbest bırakılırken, ticari aracın sürücüsü R.Ö., Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi savcıya çıkarılan R.Ö, ifadesinin alınmasının ardından "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli R.Ö'nün tutuklanmasına karar verdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, İlknur A'nın scooter ile seyir halindeyken ticari aracın açılan kapısına çarptıktan sonra yola düşmesi ve hareket halindeki otobüsün altında kalması yer alıyor.