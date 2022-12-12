Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kaza sonucu 23 kişi yaralandı.
3. Sayfa 12.12.2022, 18:45 12.12.2022, 18:58
P. Ö. (43) idaresindeki 63 ADR 610 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Siverek-Viranşehir kara yolu 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 23 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minibüste, kırsal mahallerdeki tarlalarda çalıştıktan sonra ilçe merkezine dönen tarım işçilerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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