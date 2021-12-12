Şanlıurfa'da 2 kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri hayatını kaybetti.
3. Sayfa 12.12.2021, 15:26 12.12.2021, 15:37
Haleplibahçe Mahallesi 2428 Sokak'ta Nihat ve kardeşi Cemil Birgül, henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan iki kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalelere rağmen Nihat Birgül, kurtarılamadı. Cemil Birgül'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Hayatını kaybeden Nihat Birgül'ün Mersin'de yaşadığı, bir yakınının taziyesine katılmak için Şanlıurfa'ya geldiği öğrenildi.
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