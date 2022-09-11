Şanlıurfa'dan beklenen kara haber geldi: Kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3 gün önce kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
3. Sayfa 11.09.2022, 21:25
Köseköy Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kaybolan Ömer Halis Polat'ı arama çalışmalarını AFAD, İHH ve jandarma ekipleri, dron ve arama kurtarma köpeği yardımıyla sürdürdü.
Ekipler, yapılan çalışmalar sonrasında çocuğun cansız bedenini kırsal Kuruyer Mahallesi'nde kanalet içerisinde buldu.
Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haliliye ilçesinde 8 Eylül akşamı kaybolan 4 yaşındaki çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulunmuştu. Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri çocuğu arama çalışması başlatmıştı.
Kaynak: AA
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