Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu motosikletin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü.
3. Sayfa 25.12.2022, 12:21
Suruç ilçesi girişinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.
Motosikletteki 2 kişi, "dur" ihtarına uymayarak bölgeden kaçtı.
Ekiplerden kaçmaya çalışan 2 kişinin üzerinde bulunduğu motosiklet, Mizar Caddesi'nde yolun kenarında oyun oynayan Burak Yeşil (7) ile Şiyar Haktanır'a (8) çarparak devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü İ.Ö. ile yanında bulunan M.A. da yaralandı.
Ağır yaralanan Burak Yeşil, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Motosiklet sürücüsü İ.Ö'nün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Diğer 2 yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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