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Sandviçi bulaşık makinesinde ısıttı, işten atıldı

İstanbul'da uluslararası hizmet veren kahve markasına ait bir şubenin müdürü sandviçleri bulaşık makinesinde ısıtınca işten çıkarıldı. Şube müdürü konuyu yargıya taşıdı.

3. Sayfa 28.10.2021, 15:26 28.10.2021, 15:40
Sandviçi bulaşık makinesinde ısıttı, işten atıldı

Sandviçler ısınsın diye fırın yerine bulaşık makinesini tercih etti. Ancak bu yöntem işten atılmasına sebep oldu. Olay, Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan uluslararası bir kahve markasına ait bir şubede meydana geldi.

İddiaya göre, geçtiğimiz yıl mağaza müdürü müşterilere servis etmek için hazırlanan 5 adet sandviçi dondurucudan çıkartıp bulaşık makinesine koydu. Ancak şirketin denetim ekipleri kamera kayıtlarını izledi.

"Ürünler çöpe gitmesin diye baskı yaptı"

Mağaza müdürü hijyen kurallarına aykırı davranış sergilediği gerekçesiyle 5 yıldır çalıştığı işten çıkarıldı. Bunun üzerine konuyu yargıya taşıdı. İstanbul 32'inci İş Mahkemesine sunulan şikayet dilekçesinde işverenin ürünlerin çöpe gitmemesi için baskı yaptığına yer verildi.

Sandviçlerin ambalajlı olduğu için bulaşık makinesinde çözdürülme işleminin yapılmasının hijyen sorununa yol açmayacağı öne sürüldü. Bu yöntemin, işletmenin diğer mağazalarında da uygulandığı iddia edildi.

Mahkeme eski çalışana tazminat ödenmesine hükmetti

İşten çıkarılan şube müdürü mahkemede yaptığı savunmada da satışları artırmayı amaçladığını söyledi. Delilleri değerlendiren mahkeme heyeti; personelin israfı azaltmak, satışları artırmak kaygısıyla bu hatayı işlediğine hükmetti.

İşverenin davacıya duyduğu güven sarsılsa da tazminatsız fesih işlemini haksız buldu. Bu sebeple eski çalışana tazminat ödenmesine karar verdi.

#Bulaşık makinesi #denetim
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