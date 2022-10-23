Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun’un İlkadım ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken eşi ile arkadaşı yaralandı.
3. Sayfa 23.10.2022, 22:57 23.10.2022, 23:04
Enes Y’nin kullandığı 55 AHF 658 plakalı otomobil, İlkadım Bulvarı otogar istikametinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Savrulan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi Gülendam K.Y. ve arkadaşı Yalçın T. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Enes Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
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