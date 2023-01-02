Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı.
3. Sayfa 02.01.2023, 01:51
Yeşilırmak Mahallesi DSİ Kavşağı’nda Samsun istikametine seyreden Adem Ş. idaresindeki 16 AOJ 186 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde giden Hasan G. yönetimindeki 55 JL 407 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçtaki Kadriye Ö, Taner Ş. ve Elvan Ş. ile otomobildeki Mert A. yaralandı.
Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtan fırlayan ve durumu ağır olan Kadriye Ö, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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