Samsun'da otomobil ile elma yüklü kamyonet ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 22.12.2022, 22:41
Emre Akın (21), yönetimindeki 55 H 5363 plakalı otomobille, Havza Küçük Sanayi Sitesi'nden ilçe merkezinde gitmek isterken Ankara-Samsun kara yoluna ters yönden girdi.
Yaklaşık 5 kilometre ilerleyen otomobil İnönü Mahallesi mevkisinde Hilmi Aksoy (46) idaresindeki 05 AAH 700 plakalı elma yüklü kamyonet ile çarpıştı.
Araçta sıkışan Akın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Aksoy, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara-Samsun kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Havza Belediyesi ve Karayolları ekipleri kaza sonrası yola saçılan elmaları toplamak için çalışma yaptı.
Kaynak: AA
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