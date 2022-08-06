banner38

Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa 06.08.2022, 20:32
Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

Sümbüllü Mahallesi'nden Dikmen istikametine seyreden H.F.C. idaresindeki MEF 6868 plakalı cip, aynı yönde ilerleyen H.M. yönetimindeki 54 AAC 786 plakalı aracı sollamak isterken karşı taraftan gelen E.K'nin kullandığı KEF 4 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan M.M. (71), M.D. (65) ile C.D.Ş. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
#sakarya #Trafik Kazası
Yorumlar (0)
banner35
30
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 1 3
2. Gaziantep FK 1 3
3. Adana Demirspor 0 0
4. Alanyaspor 0 0
5. Ankaragücü 0 0
6. Antalyaspor 0 0
7. Beşiktaş 0 0
8. Karagümrük 0 0
9. Fenerbahçe 0 0
10. Galatasaray 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. Sivasspor 1 0
19. İstanbulspor 1 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Tottenham 1 3
2. Bournemouth 1 3
3. Arsenal 1 3
4. Newcastle 1 3
5. Leeds United 1 3
6. Fulham 1 1
7. Liverpool 1 1
8. Brentford 0 0
9. Brighton 0 0
10. Chelsea 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 0 0
13. M.City 0 0
14. M. United 0 0
15. West Ham United 0 0
16. Wolverhampton Wanderers 1 0
17. Aston Villa 1 0
18. Crystal Palace 1 0
19. Nottingham Forest 1 0
20. Southampton 1 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner23