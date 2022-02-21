Sakarya'da fabrika yangını
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde ambalaj plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
3. Sayfa 21.02.2022, 08:59
Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ambalaj plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alevlerin hızla büyüdüğü yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. 16 araç 32 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: AA
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