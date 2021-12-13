Sahte içki 3 kişiyi hayattan kopardı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, sahte alkolden zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 13.12.2021, 17:27
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne 2 gün önce gelen Ş.B. (55), A.Ç. (62) ve A.K. (71), alkol aldıktan sonra rahatsızlandıklarını belirtti.
Tedavi altına alınan kişiler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şahısların metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatlarını kaybettiği değerlendirilen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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