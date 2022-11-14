Sahte içki 2 kişiyi hayattan kopardı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlenen vatandaşlardan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yittirdi. 5 kişinin ise tedavisi sürüyor.
3. Sayfa 14.11.2022, 16:33
Piremir Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra fenalaşan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınanlardan Ş.Ç. (56) ile E.O, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
N.E, K.C, F.İ. ve B.D'nin (44) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Akçağlayan Mahallesi'nde de içki içtikten sonra rahatsızlanan M.K. (56) ihbar üzerine sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.
Polis, her iki olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Kaynak: AA
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