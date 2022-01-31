Sahte içki 1 kişiyi daha hayattan kopardı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sahte içki kullanan 55 yaşındaki Suriye uyruklu Selam Ş, hayatını kaybetti.
3. Sayfa 31.01.2022, 16:13
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sahte içki kullandığı belirlenen yabancı uyruklu bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Suriye uyruklu Selam Ş, erken saatlerde rahatsızlanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gitti.
Zehirlendiği tespit edilerek Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Selam Ş'nin müdahalelere rağmen burada hayatını kaybettiği öğrenildi.
Selam Ş'nin bir önceki gece sahte içki içtiği, zehirlenmenin de bundan kaynaklandığı tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatan polisin sahte içkinin nereden veya kimden alındığını araştırdığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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