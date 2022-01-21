Sahte içki 1 kişiyi daha hayattan kopardı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Metin Habeş K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
3. Sayfa 21.01.2022, 12:58
On gün önce alkol aldıktan sonra fenalaşarak özel hastaneye kaldırılan Metin Habeş K, hayatını kaybetti.
Ölen kişinin cesedi işlemlerinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kentte 13 Aralık'tan bu yana sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Kaynak: AA
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