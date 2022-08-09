Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastaneye kaldırıldı
İstanbul Sultanbeyli'de sahipsiz köpeklerin saldırısında bacağından yaralanan 8 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına aldı.
Adil Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Muhammed Said Kalkan, 6 Ağustos'ta Sezerler Camisi altındaki Kur'an kursundan çıkıp evine giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Baba Ferdi Kalkan, yaptığı açıklamada, evlerinin Kur'an kursuna 100 metre mesafede olduğunu belirterek, "Muhammed arkadaşlarıyla Kur'an kursundan çıkıp eve gelirken bir anda köpeklerin saldırısına uğruyor. Çocuğumu ısırmışlar. Diğer çocuklar cami hocasına durumu bildirmişler. Hoca da aracına bindirerek çocuğu bize getirdi. Ben de alıp hastaneye götürdüm. Hastanede çocuğu tedavi ederek kuduz aşısı yaptılar." dedi.
Kalkan, çocuğunun artık sokağa çıkmaya korktuğunu dile getirerek, sahipsiz köpekler konusunda önlem alınmasını istedi.
Saldırıya uğrayan Muhammed Said Kalkan da 4 köpeğin kendisine saldırdığını ifade ederek, "Beni bacağımdan ısırdılar. Çok korktum. Cami hocası beni eve götürdü. Oradan da babamla hastaneye gittik ve bana kuduz aşısı yaptılar." diye konuştu.
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