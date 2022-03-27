Sahipsiz köpekler genç kıza böyle saldırdı
Mersin'de sahipsiz köpeklerin genç kıza saldırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
3. Sayfa 27.03.2022, 17:29
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Türbe Mahallesi Zafer Sokak'tan ilçe merkezine doğru yürüyen genç kıza sahipsiz köpekler saldırdı.
Köpeklerin saldırısı sonucu yere düşen ve çantasıyla önlem alan genç kıza bölgeden geçen araç sürücüsü yardım etti.
Sürücünün korna çalmasıyla köpekler bölgeden uzaklaştı ve genç kız saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Çevredeki sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde saldırı anı yer alıyor.
Kaynak: AA
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