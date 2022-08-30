Sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Konya'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
3. Sayfa 30.08.2022, 14:51
Konya'nın Kulu ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk boğazından ve başından yaralandı.
Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'ndeki evlerinin önünde Çınar S'ye köpeğin saldırdığını gören vatandaşlar, hayvanı uzaklaştırarak çocuğu kurtardı.
Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğa 40 dikiş atıldı, tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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