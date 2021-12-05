Sahilde ceset bulundu
Maltepe sahilinde kayalıklar arasında kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu.
3. Sayfa 05.12.2021, 13:42
Alınan bilgiye göre, Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan özel güvenlik görevlileri, deniz kenarında kayalıklar arasında bir ceset olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısmen çürümüş olan ceset, polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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