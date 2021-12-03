Sahilde ceset bulundu
Sinop sahilinde balıkçılar tarafından bir ceset bulunduğu aktarıldı.
3. Sayfa 03.12.2021, 09:09
Alınan bilgiye göre, Türkeli ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçılar, limana döndükleri sırada Güzelkent köyü sahilinde bir ceset gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, jandarma ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden alınarak kimlik tespitinin yapılabilmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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