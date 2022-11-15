Sahibinin gezdirdiği köpek 15 yaşındaki çocuğu ısırdı
İstanbul Büyükçekmece'de sahibinin gezdirdiği köpek tarafından ısırılan 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 15.11.2022, 21:49
Alınan bilgiye göre, dün akşam Mimar Sinan Mahallesi İnönü 2 Caddesi'nde yürüyen Aras Kaan H'ye, sahibinin gezdirdiği rottweiler cinsi köpek saldırdı.
Saldırıda çocuk ayaklarından yaralandı.
Olayı duyarak bölgeye gelen çocuğun yakınları ile köpek sahibi ve yanındakiler arasında arbede çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırmak için biber gazı kullanarak, havaya ateş açtı.
Yaralı çocuk, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.
Kaynak: AA
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