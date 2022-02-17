Saç kurutma makinesinin içinden uyuşturucu çıktı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Buğdaylı Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, otomobilde bulunan saç kurutma makinesine gizlenmiş 388,26 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.K. (42) ve N.D. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gerekçesiyle tutuklandı.