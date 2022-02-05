Restorana silahlı saldırı: 3 yaralı
Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde restorana alınmayan kişi ya da kişiler restorana ateş etti. Olayda 3 kişi silahla yaralandı.
3. Sayfa 05.02.2022, 09:13
Beşiktaş'ta çıkan tartışma sonrası 3 kişi silahla yaralandı. Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde restorana alınmayan kişi ya da kişiler mekana ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.
Silahlı saldırıda bulunan kişi ya da kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralıların ilk tedavisi de olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerince yapıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan olduğu tespit edildi.
Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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