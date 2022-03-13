Reklam panosunu çalarken suçüstü yakalandı
Adana'da hırsızlık şüphelisi şahıs reklam panosu kestiği sırada suçüstü yakalandı.
3. Sayfa 13.03.2022, 23:49
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde reklam panosu hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri bir şüphelinin Mithat Özhan Bulvarı'nda bulunan reklam panosunu kesmeye çalıştığı ihbarını aldı.
Olay yerine geçen polis ekipleri, bölgede yaptıkları aramada şüpheliyi kestiği alüminyum malzemeyle yakaladı.
Şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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