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Refüje çarpan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde refüje çarptıktan sonra alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

3. Sayfa 23.02.2023, 01:50
Refüje çarpan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Zühra Ö. idaresindeki 37 BC 101 plakalı otomobil, Marmaris-Menteşe Karayolu Taşhan mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazanın ardından alev alan otomobil yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazada sürücü yara almadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre aksadı.

Kaynak: AA
#Muğla #Trafik Kazası #refüj
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