Rampada kayan kamyondan atlayan sürücü hayatını kaybetti
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, rampada kayan kamyondan atlamak isteyen sürücü aracın altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 12.10.2022, 11:04
İbrahim Karakaya idaresindeki 14 EV 121 plakalı tavuk kasası yüklü kamyon, Deveci köyü yakınlarında rampa çıkarken geri kaymaya başladı. Aracı durduramayınca atlamak isteyen sürücü kamyonun altında kaldı.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, Karakaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA
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