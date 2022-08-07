Polisten kaçarken pencereden düşen hırsız öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisten kaçtığı sırada evin penceresinden düşen hırsız hastanede öldü.
3. Sayfa 07.08.2022, 13:14
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisten kaçtığı sırada evin penceresinden düşen yabancı uyruklu hırsızlık zanlısı hastanede yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 20'ye yakın suç kaydı bulunan Irak uyruklu A.K.H.A.C'nin (36) Orta Mahalle'deki bir evde saklandığını tespit etti.
Söz konusu adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına almak istedi.
Polisi görünce binanın birinci katındaki pencereden kaçmaya çalışan şüpheli, kaldırıma düşerek ağır yaralandı.
Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan zanlı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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