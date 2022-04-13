Polis memuru aracında ölü bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir polis memurunun, otomobilinin içinde cansız bedeni bulundu.
3. Sayfa 13.04.2022, 09:19
Edinilen bilgiye göre, Mollayusuf Mahallesi'ndeki fidanlık içinde gezintiye çıkan vatandaşlar, otomobil içinde hareketsiz şekilde duran kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede polis memuru N. A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından N. A'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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