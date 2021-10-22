Polis kimlik kontrolünde şüphelinin cebinde rastgele buldu
Kütahya'da devriye gezen polis ekipleri bir kişiye yaptıkları kimlik kontrolü sırasında montunun cebinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi eser buldu.
3. Sayfa 22.10.2021, 15:05
Alınan bilgiye göre, devriye gezen sivil polis ekipleri, Ada Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen A.K'nin (39) kimlik sorgulamasını yapmak istedi.
Kimliğini gösteren şüpheli ardından montunun cebindeki Roma dönemine ait olduğu ve kaçak define kazılarında bulunduğu tahmin edilen 44 sikke, 5 yüzük ve 5 objeyi polislere teslim etti.
Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen eserler incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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