Polis harekete geçti! Mezarlıkta cenin bulundu
Adana'da Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Zamlutlar Mezarlığı'nda izinsiz gömülmüş cenin bulundu.
3. Sayfa 04.03.2022, 11:40
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mezarlığa izinsiz gömülmüş cenin bulundu.
Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Zamlutlar Mezarlığı'na giden Adnan Kayas, aile kabristanlığının içinde çocuk mezarı olduğunu fark etti.
Aile yakınlarıyla görüşen Kayas, kimsenin defin yapmadığını öğrenince durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle açılan mezarlıkta 6-7 aylık olduğu değerlendirilen cenin buldu.
Cenin, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis, cenini mezarlığa izinsiz gömeni belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.
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