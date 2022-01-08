Pitbull cinsi köpeği silah gibi kullandı
Malatya'da bir kişinin kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldığı öne sürüldü. Olayda 3 kişinin yaralandığı, 2 şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi.
İddiaya göre, Ferhadiye Mahallesi'nde M.Y. ile A.M. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Olayda darbedilen M.Y, daha sonra A.M'nin M.M'nin iş yerine kalabalık bir grupla geldi. M.M, ise pitbull cinsi köpeği kalabalığın üzerine saldı.
Olayda, M.M. ve A.M. darp sonucu, M.Y. ise pitbull saldırısında yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Pitbull cinsi köpek ise Büyükşehir Belediyesine ait hayvan nakil aracıyla barınağa götürüldü.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.M. ile A.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Müşteki M.Y, "neden baktın" iddiasıyla A.M. ve babası M.M. ile kavga ettiklerini, A.M'nin iş yerinin önünde bulunan pikabın arkasından pitbull köpeği getirerek üzerine bıraktığını, köpeğin sol ve sağ bacağını ısırdığını ileri sürdü.
Şüphelilerden M.M. ise kavgada oğlunun darbedildiğini, bu sırada pikap arkasında zincirle bağlı köpeğin zincirini kopararak M.Y'ye saldırdığını, köpeği zarar vermemesi için alıp uzaklaştırdığını öne sürdü.
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