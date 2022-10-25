Peş peşe iki tırla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Nevşehir'de, art arda iki tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 25.10.2022, 01:21
Alınan bilgiye göre, Kavak beldesinden Nevşehir istikametine giden Ethem Sonkaya yönetimindeki 50 BD 643 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen T.T. yönetimindeki 58 TR 628 plakalı patates yüklü tıra ardından da İ.I. yönetimindeki 51 ACC 123 plakalı başka bir tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Sonkaya ile beraberindeki Y.M, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sonkaya, hastanede yaşamını yitirirken Y.M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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