Pes dedirten olay! Satırla dayak yiyen kadını 5 erkek sadece izledi
Hatay'ın Antakya ilçesinde elindeki satır ile kendisini kovalayan şahıstan kaçan genç kadın, bina önünde tavla oynayan 5 kişinin yanına giderek yardım istedi. Tavla oynayan kişilerden yardım gelmeyince kendisini takip eden erkeğin baltalı saldırısına uğradı.
3. Sayfa 09.10.2021, 15:05
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayına ilişkin araştırma gerçekleştirildiği belirtildi.
Olayın dün saat 16.00 sıralarında Antakya ilçesinde yaşandığı kaydedilen açıklamada, zanlının gözaltına alındığı ifade edildi.
Şiddete maruz kalan kadının hayati tehlikesinin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değeri her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini 'sıfır tolerans' ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
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