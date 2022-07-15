Pervari'de tarım aracı devrildi: 3 yaralı
Siirt'in Pervari ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 15.07.2022, 17:18 15.07.2022, 17:22
Siirt'in Pervari ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Çay köyünden bahçesine giden Muhammed Acar'ın (36) kullandığı pat pat aracı devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Cemile (74) ve İpek Acar (24) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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