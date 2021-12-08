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Pendik'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

TIR ile çekici arasında sıkışan otomobildeki bir kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere üç kişi de yaralandı.

3. Sayfa 08.12.2021, 07:26
Pendik'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolunun Ankara yönünde seyir halinde olan 34 DHZ 427 plakalı TIR, Kaynarca mevkisinde önünde oluşan trafikten dolayı yavaşladı. Bu sırada aşırı hızlı olduğu iddia edilen 28 AS 302 plakalı otomobil, yavaşlayan tıra arkadan çarptı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan 10 AGK 987 plakalı çekici de önünde kaza yapan otomobile ve tıra çarptı. Çapmanın etkisiyle, otomobil sağ şeride savruldu.

D-100 karayolu trafiğe kapanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 28 AS 302 plakalı otomobilden fırlayarak tır ve çekici arasına sıkışan Cüneyt Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilin sürücüsü ile çekicide bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, tır ile çekici arasında sıkışan Cüneyt Çiftçi'nin cenazesi çıkartılarak ambulansla morga kaldırıldı.

Geç vakit olmasına rağmen yapılan çalışmaları izleyerek kazayı görüntülemeye çalışan vatandaşları polis olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken, kaza nedeniyle D-100 karayolu iki buçuk saat trafiğe kapandı. Trafik yan yoldan verildi. Kaza yapan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.

#pendik #zincirleme kaza
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