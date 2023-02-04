Pendik'te yanan servis otobüsü kullanılamaz hale geldi
Pendik'te seyir halindeyken alev alan servis otobüsü kullanılamaz hale geldi.
3. Sayfa 04.02.2023, 01:52
Alınan bilgiye göre, TEM Sabiha Gökçen bağlantı yolu Harmandere-Kurtköy Kavşağı mevkisinde seyir halinde olan servis otobüsünün sürücüsü, motor kısmından duman çıktığını görünce aracı yol kenarına çekti.
Sürücü, yolcuları tahliye ettikten sonra araç alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu servis otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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