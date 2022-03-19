Pencereden düşen bebek yaşamını yitirdi
Erzincan'da üçüncü kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
3. Sayfa 19.03.2022, 17:30
Ölen Liya bebeğin, ailenin üçüz çocuğundan biri olduğu öğrenildi. Erzincan'da üçüncü kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek, yaşamını yitirdi.
Yavuzselim Mahallesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında oturan Özyürek ailesinin üçüz çocuklarından Liya, annesi ev işleriyle uğraşırken açık bulunan pencereye tırmandı.
Buradan beton zemine düşerek ağır yaralanan Liya, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahale sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Özyürek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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