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Park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, park halinde bulunan iki aracın üzerine ağaç devrildi.

3. Sayfa 16.10.2022, 01:24
Park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

Sağanağın etkili olduğu kentte, Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir ağaç devrildi.

Devrilen ağacın üzerine düştüğü park halindeki otomobil ve hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
#Adana #ağaç devrildi #Çukurova
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