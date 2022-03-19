Park halindeki araç alev aldı, itfaiyenin çabası yetmedi
Kadıköy'de park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
3. Sayfa 19.03.2022, 00:50
Kozyatağı Mahallesi Kaya Sultan Sokak'ta park halinde bulunan 34 EE 5648 plakalı pikaptan bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
Alevlerin kısa sürede tüm aracı sardığını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekipleri, yangını park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürdü.
Yanan pikap kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
-2
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|29
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Galatasaray
|29
|38
|11. Kayserispor
|30
|38
|12. Antalyaspor
|29
|38
|13. Sivasspor
|29
|37
|14. Gaziantep FK
|29
|37
|15. Kasımpaşa
|29
|35
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. İstanbulspor
|27
|47
|4. Bandırmaspor
|27
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|27
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. Wolverhampton Wanderers
|30
|49
|7. West Ham United
|29
|48
|8. Tottenham
|28
|48
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|30
|26
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|28
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19