Oynadıkları tüfek kazara ateş aldı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, oynadıkları tüfek kazara ateş alan 3 çocuktan 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 10.10.2022, 15:07
İddiaya göre, Zengen Mahallesi'nde bir evin müştemilatında M.F.A. (15), C.T. (14) ve M.K'nin (16) oynadıkları tüfek kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği C.T. (14) olay yerinde hayatını kaybetti, M.K. (16) yaralandı.
Yaralanan M.K. sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden C.T'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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