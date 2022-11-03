Otomobille polis aracı çarpıştı: 3 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis aracıyla otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 03.11.2022, 10:09
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 80 ACJ 811 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Hastane kavşağında polis aracıyla çarpıştı.
Kazada, 2 polis memuru ile otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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