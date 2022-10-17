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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

3. Sayfa 17.10.2022, 01:47
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Erkan Kalkan (36) yönetimindeki 45 KB 4709 plakalı motosiklet, ters yönden girdiği Süleyman Demirel Caddesi'nde İsmail Tuncer'in (31) kullandığı 35 FU 832 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Kalkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alından sürücü Tuncer'in işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere, motosiklet sürücünün ters girdiği yolda otomobille çarpışması yansıdı.

Kaynak: AA
#manisa #Trafik Kazası
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