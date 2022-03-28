Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobille minibüs çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
3. Sayfa 28.03.2022, 13:43 28.03.2022, 13:55
Hakan Karakuş idaresindeki 59 TM 258 plakalı otomobil, Avantaj ışıklar mevkisinde Ö.S. yönetimindeki 59 ACM 316 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki oğlu Salih Karakuş (17) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Salih Karakuş hayatını kaybetti.
Minibüs sürücüsü Ö.S'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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