Otomobille çarpışan kurye yaşamını yitirdi
Kağıthane'de, otomobille çarpışan motosikletli kurye kaza yerinde yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 26.12.2022, 07:25
Alınan bilgiye göre, Gürsel Mahallesi Aylin Sokak'ta, Hürrem Ö'nün kontrolündeki 22 AU 622 plakalı otomobil ile ters yönden geldiği ileri sürülen Türkmenistan uyruklu kurye Kadir Gulberdiyev'in (25) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken kurye ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Gulberdiyev'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kuryenin cenazesi, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.
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