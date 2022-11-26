Otomobiliyle şarampole düşen uzman çavuş hayatını kaybetti
Ardahan'da bir uzman çavuş, kullandığı otomobil ile şarampole yuvarlandı. Kazada uzman çavuş yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 26.11.2022, 14:54
Ardahan'da bir uzman çavuş, kullandığı otomobilin şarampole devrilmesiyle hayatını kaybetti.
Hanak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 45 yaşındaki uzman çavuş Kürşat Kara yönetimindeki 16 BPC 33 plakalı otomobil, Hanak-Damal kara yolunun Orman mevkiinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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