Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.
3. Sayfa 04.09.2022, 21:19
Alınan bilgiye göre, B.B. otomobiliyle, Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde husumetlisi H.K'nin (25) otomobilinin önünü kesti.
Araçtan inen B.B, uzun namlulu silahla H.K'ye ateş etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri başından yaralanan H.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
B.B'nin saldırıda kullandığı silahla polise teslim olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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